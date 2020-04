NAPOLI CALCIO NEWS – L’avvocato Mattia Grassani, legale tra le altre della SSC Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Allenamenti dei calciatori al parco in maniera individuale? L’ideale, ai fini della preparazione, sarebbe che i calciatori non si allenassero in un parco. Perché non sarebbero sotto il controllo della società. In quel caso, in caso di infortunio, anche le richieste di indennità sarebbero ridotte rispetto a quello che succede durante l’allenamento nel centro sportivo della società. Quella del governo è una contraddizione, però viviamo alla giornata. Qualche errore ci può stare, ma si può anche migliorare. Il segnale importante è il riavvicinamento tra le parti, tutte nel calcio si sono pronunciate all’unisono per ripartire, almeno in Serie A. Ora diamo la possibilità al Ministro Spadafora e al governo di affinare il protocollo per gli allenamenti.

App per gli atleti per tracciare il Coronavirus? Sono strumenti che in un regime democratico non troverebbero nessun consenso. Oppure qualche calciatore dovrebbe dare l’approvazione, ma non avrebbe senso perché non si possono tracciare solo il 30-50% dei calciatori. Però siamo in una situazione di emergenza e quindi ora ritengo che la privacy debba lasciare spazio al bene comune.

De Laurentiis? L’ultima volta che l’ho sentito eravamo a discutere della tematica della gestione dei contratti. Da un po’ non lo sento. Spareggio Juve-Lazio per lo scudetto? Qualora non si potesse completare il campionato, andrebbero prese in considerazione altri format. Alcune di queste proposte hanno però finalità personali, come lo spareggio tra le prime due. Chi è terzo, con 13 giornate da giocare, perché non potrebbe ambire alla vittoria? Altro senso avrebbe coinvolgere altre piazze, almeno le prime 4 squadre. Poi andrebbero pensate anche le squadre di bassa classifica, anche loro potrebbero rivendicare la volontà di giocarsi la salvezza attraverso i playout“.