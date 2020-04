KEAN NAPOLI – Come riportato dal Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione in edicola oggi, il Napoli si sta muovendo attivamente nel mercato degli attaccanti. Il club azzurro infatti rischia di perdere all’interno della sessione di mercato estiva i suoi due attaccanti principali: Dries Mertens e Arkadiusz Milik. Il belga è in scadenza e la trattativa per il rinnovo sembra essere in fase di stallo, con molti club pronti all’agguato. Per quanto riguarda il polacco invece, il contratto è in scadenza nel 2021 ma numerosi club hanno già bussato alla porta del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Kean Napoli, possibile uno scambio

“Non è un mistero che l’ex allenatore del Napoli Carlo Ancelotti voglia riabbracciare alcuni giocatori all’Everton. In particolare il tecnico di Reggiolo è particolarmente interessato ad Allan e Lozano. Dall’Inghilterra fanno sapere che Ancelotti potrebbe inserire Moise Kean all’interno dell’offerta come contropartita tecnica. L’idea è ovviamente quella di abbassare il costo del pacchetto composto da Hirving Lozano ed Allan. In questo senso l’idea di un possibile approdo di Kean a Napoli potrebbe essere interessante vista l’incertezza che aleggia sul reparto offensivo degli azzurri”.