Coronavirus, nuovo aumento: 290 casi in meno, 333 i decessi

È stato diramato il consueto bollettino della protezione civile. Come ogni lunedì, il capo della Protezione Civile Borrelli è intervenuto in conferenza stampa per spiegare i dati delle ultime 24 ore. I casi totali di Coronavirus sono 199.414, con un incremento di tamponi positivi rispetto a ieri di 1739 casi. I guariti sono 1696 in più, per un totale di 66.624.

Il numero delle persone attualmente positive è di 105.813, con un calo rispetto a ieri di 290 pazienti. 1956 sono in terapia intensiva, 53 in meno rispetto a ieri. I decessi sono 333.

Dopo 42 giorni, scende ai minimi termini il numero delle persone in terapia intensiva.