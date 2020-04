Campania: sì al ritorno dei residenti attualmente al Nord, ma con due settimane di isolamento

Sì agli spostamenti dal Nord al Sud: è quanto emerge dalle ultime decisioni di Vincenzo De Luca per la fase 2 in Campania. Niente confini chiusi, come aveva dichiarato qualche settimana fa il Governatore della Regione. Sì al ritorno in “patria”, ma con alcune condizioni inderogabili. L’ANSA rivela: sì al ritorno in Campania per i residenti che sono fuori Regione, ma con la necessità di avvisare l’Asl e osservare le due settimane di isolamento all’arrivo a casa.

Tuttavia, la Regione si attende altre indicazioni da Palazzo Chigi per la gestione logistica di eventuali rientri. Il rischio di rientro dalle aree più colpite dalla pandemia è ancora alto, specialmente per gli studenti universitari e i lavoratori di settori ancora fermi. Dal 4 maggio si potrà tornare, ma bisognerà osservare la massima prudenza.