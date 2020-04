PLAYOFF SERIE A – Sono ancora tante le ipotesi per la possibile ripresa del campionato da parte della FIGC. In questi giorni è stata accettata la richiesta di prolungare il campionato fino al 2 agosto complice anche l’annullamento di Euro 2020 che era previsto per questo giugno. La Repubblica, nell’edizione odierna, parla di un’altra soluzione per concludere sia la Serie A che la Coppa Italia.

Coppa Italia, il possibile scenario

COPPA ITALIA – L’idea sarebbe quella di giocarla prima del campionato partendo dalla gara di ritorno delle semifinali (Juventus-Milan e Napoli-Inter). Si pensa di giocarle il 10-11 giugno in uno stadio neutro, a Napoli o a Roma visto che in Lombardia e in Piemonte il virus è ancora molto potente. Non è da escludere lo stesso anche per la finale di cui però non si conosce ancora una data specifica.

Playoff Serie A, chi partecipa

CAMPIONATO – Il campionato inizierà poco dopo la coppa, si pensa come data al 13 giugno con le restanti 124 partite divise tra sera e pomeriggio, tre a settimana fino alla chiusura fissata per il 2 agosto. Nel caso in cui non si dovessero giocare le partite in maniera regolare non è da escludere l’idea playoff e playout

PLAYOFF – Parteciperebbero le prime sei squadre secondo l’ultima classifica in cui hanno giocato tutte le squadre, quella del 9 marzo quando si è conclusa la ventiseiesima giornata di campionato . Le squadre partecipanti sarebbero Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Roma, Napoli che si sfideranno per potersi contendere lo scudetto.



PLAYOUT– Per regolare invece la questione retrocessioni e promozioni si pensa a dei playout dove parteciperebbero le ultime quattro squadre sempre della stessa classifica ossia Genoa, Lecce, Spal, Brescia.

Nulla ancora deciso per le squadre della Serie B dove si potrebbe attuare lo stesso procedimento.

