Rinnovo Milik, le parti sono fiduciose: la trattativa è impantanata su un dettaglio

Il reparto attaccanti del Napoli sembra essere in aria di rinnovamento. Arriverà sicuramente Petagna, già acquistato a gennaio, ma potrebbero andare via Dries Mertens e Arek Milik. Entrambi hanno molte richieste e sono tentati da nuove esperienze, ma il Napoli ha manifestato l’intenzione di ì rinnovare il contratto ad entrambi per evitare di perderli. A questo proposito il Corriere dello Sport all’interno dell’edizione odierna si è soffermato sull’incerto futuro di Arkadiusz Milik. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La trattativa per il rinnovo di contratto dell’attaccante polacco continua senza sosta. Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e il manager del polacco Pantak sono fiduciosi. C’è la volontà da entrambe le parti di trovare una soluzione. La cessione del calciatore diventerebbe però inevitabile qualora non si riuscisse a trovare un accordo sul rinnovo entro il termine del mercato estivo. La trattativa è impantanata su un dettaglio: la clausola. Il Napoli è infatti interessato ad inserire una clausola per l’estero di 100 milioni di euro. Nel corso della trattativa, Milik è stato lusingato dall’interessamento di numerosi club: il club che si è mosso in maniera più concreta sul calciatore è lo Schalke 04”.