OMS, Coronavirus: chi viene infettato non è detto diventi immune

L’OMS ha pubblicato in documento in cui chiarisce alcune informazioni riguardanti il Coronavirus. Secondo l’organizzazione chi viene infettato non è immune da una possibile ricaduta come specificato anche nel documento da loro pubblicato

“A questo punto della pandemia non ci sono abbastanza evidenze sull’efficacia dell’ immunità data dagli anticorpi per garantire l’accuratezza di un passaporto di immunità o un certificato di libertà dal rischio“.

LEGGI ANCHE- Cannavaro in diretta con Lippi: “A Napoli fu un anno bellissimo, avevamo una squadra forte!”