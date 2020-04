CdM – Molti giocatori in uscita dal Napoli: almeno 5 le cessioni previste! I nomi

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli è pronto ad una completa rivoluzione per quanto riguarda l’organico. Infatti se da un lato Gattuso può far leva su due perni inamovibili come Insigne e Politano, dall’altro è disposto a sacrificare ben 6 pedine del proprio scacchiere.

Tra questi Lozano pronto a riabbracciare Ancelotti all’Everton, Younes che è fuori dalla lista Champions e anche Llorente che potrebbe chiudere la carriera nella Real Sociedad. Non solo loro, anche Callejon sarebbe in partenza visto che il rinnovo è sempre più lontano e su di lui piombano Siviglia e Valencia. A dire addio potrebbe essere anche Ounas poiché il Nizza non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto fissato a 25 milioni .

Ancora più problematico il rinnovo con Milik anche per via di un presunto interessamento dalla Juve per il giocatore.

