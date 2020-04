Iniezioni di candeggina e disinfettante, in America seguono Trump: già oltre 100 ricoveri

Sembravano dichiarazioni destinate a non essere ascoltante, anche per l’assurdità del contenuto. Invece sembra che qualcuno abbia davvero deciso di seguire il “consiglio” del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Qualche giorno fa, infatti Trump aveva consigliato i cittadini di “curarsi” con iniezioni di candeggina e disinfettante per combattere il Coronavirus, dichiarazioni ritrattate poco dopo. Ebbene, qualcuno però l’ha fatto davvero.

Come riferisce è il New York Daily News, circa un centinaio di cittadini americani hanno davvero seguito le indicazioni del presidente, finendo ricoverati in ospedale. Diversi Stati, come quello del Maryland, sono stati costretti a diramare subito un comunicato d’allerta per fare chiarezza sul corretto uso dei suddetti prodotti.