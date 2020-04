Avv. Grassani: “Multe ai giocatori del Napoli? Per il momento è tutto fermo, non sento ADL da 15 giorni”

L’avvocato Mattia Grassani, legale tra le altre della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato:

“Esistono margini per la proroga dei contratti dei tesserati calcistici. Proviamo a immaginare che tutti i tesseramenti siano spalmati su un arco temporale da una a cinque stagioni, se la FIGC stabilisce che il 30/6 non è più il termine di fine stagione, ma proroga fino al 2/8, allora potrebbe già intervenire un’automatica proroga per tesseramenti e contratti. L’aspetto economico può essere negoziato tra lavoratori e club, tenendo conto che per due mesi non si è lavorato. Fondamentalmente, nel rapporto dare-avere se nei mesi di marzo e aprile sono stati fermi, il saldo è più creditorio nei confronti delle società che non debitorio. Il provvedimento della Federazione permette di assolvere a situazioni paradossali, di club che rischiavano di giocare oltre il 30/6 con organici menomati. La proroga della stagione sportiva ha il compito di blindare organici e di consentire al conclusione campionati”.

Da avvocato che segue da vicino le vicende legate al Calcio Napoli, Grassani ha parlato del caso delle multe che la società ha comminato ai propri calciatori: “Non ho la situazione aggiornata, non sento De Laurentiis da almeno 10-15 giorni. Tutto è fermo a quanto era pendente prima del coronavirus, quando i procedimenti stavano seguendo il loro corso. Non ci sono stati né accelerazioni né rallentamenti“.