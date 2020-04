Coronavirus, gruppo di preghiera a Porta Nolana, sanzionati i presenti

Nonostante manchino ancora pochi giorni alla fine del lockdown, sono ancora molte le persone che infrangono la quarantena. A questo proposito, a Porta Nolana, secondo quanto segnala il quotidiano Il Roma, ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono giunti in un edificio ubicato a Via Lavinaio in merito ad una segnalazione. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, infatti, hanno ritrovato un gruppo di persone riunite in preghiera, tra esse cinque bengalesi tra i 32 e i 58 anni, di cui uno irregolare sul territorio nazionale. I presenti sono stati immediatamente denunciati e sanzionati per aver violato le regole sulla prevenzione del Coronavirus, creando assembramenti.

