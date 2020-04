Animi accesi tra i club di serie A, litigi tra tre presidenti durante le riunioni

Non si placano le continue polemiche in merito al continuo del campionato interrotto in merito al Coronavirus. La Serie A è sempre più spaccata tra coloro che vogliono continuare e chi vuole fermarsi per non mettere a repentaglio la salute di giocatori e tifosi. Il Corriere dello Sport parla di un’atmosfera bollente con molte discussioni accese tra presidenti che non trovano un accordo sulle sorti del campionato italiano. Tra i principali fautori degli scontri ci sono Cellino che ha portato Del Pino a spazientirsi ma anche altri tre presidenti hanno contribuito ossia Lotito, De Laurentiis e Preziosi.

