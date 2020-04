Coronavirus, il virologo Tarro: “Si esagera sugli stadi, presto saranno aperti! Il mare uccide il virus”

Giulio Tarro, famoso virologo, due volte candidato al Premio Nobel, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare le ultime critiche ricevute e parlare delle possibili evoluzioni per il futuro della nazione. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Sulle critiche

“Non ne parlo, queste cose le lascio ai legali, già su questo aspetto ci sono tre querele depositate alla magistratura. Nel nostro mestiere esiste la gelosia, noi pensiamo solo al bene dei pazienti”.

Il calcio riprenderà?

“Nella prima fase è opportuno fare allenamenti individuali prima di passare a quelli di gruppo, Per questo bastano due settimane e quindi poi ci sarà tutto il tempo per riprendere il campionato il prossimo 10 giugno. Nel calcio ci sono stati anche alcuni calciatori infettati che sono guariti, il loro sangue, come quello di tutti i guariti, è molto importante per evitare nuovi contagi. Lo hanno fatto già in Cina”.

Sull’apertura di stadi e teatri

“Ci sono esagerazioni notevoli in questo senso. In Cina li riapriranno, per cui presumo che anche da noi accadrà presto, non capisco perché tutto questo deba continuare per lungo tempo. Ognuno produrrà anticorpi e il virus non circolerà come ora con soggetti ormai immuni. In attesa del vaccino, ovviamente. Vi dico già che i contagiati sono più di quelli annunciati e quindi anche la percentuale di morte è più bassa”.

Per la prossima estate?

“Il mare è un nostro alleato. A mare il virus non è a suo agio, soffre la salsedine. Le uniche mascherine che utilizzeremo saranno quelle per guardare sott’acqua”.