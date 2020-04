Lutto nel calcio, si è spento Giuseppe Gazzoni Frascara: lo storico presidente che portò Baggio al Bologna

È morto – riporta l’ANSA – a 84 anni Giuseppe Gazzoni Frascara, imprenditore del marchio Idrolitina ed ex presidente del Bologna Calcio. Il patron guidò il club dal 1993 al 2001, quando lasciò la presidenza, mantenendo la proprietà fino alla retrocessione del 2005.

Protagonista del ritorno in A del club rossoblù con due promozioni in due anni, fu lui a portare a Bologna Roberto Baggio e Giuseppe Signori. Lo si ricorda anche come uno dei principali accusatori di Calciopoli. Malato da tempo, era tuttora presidente onorario del club ora guidato dall’imprenditore canadese Joey Saputo.

Anche il Bologna l’ha ricordato con una nota: “È scomparso questa mattina all’età di 84 anni Giuseppe Gazzoni Frascara, nostro presidente onorario, alla guida del club dal giugno 1993 al settembre 2005“. Il club ha anche fatto una carrellata dei personaggi che hanno accompagnato la vita sportiva di Gazzoni: da Baggio a Signori, da Andersson a Cruz, fino agli allenatori Ulivieri e Mazzone.