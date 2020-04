Stando a quanto dichiarato dal premier Giuseppe Conte in Parlamento, la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus annunciata dal Governo inizierà ufficialmente dal 4 maggio, e avrà regole comuni per tutta l’Italia, che riguarderanno una possibile ripartenza del nostro Paese, che investirà determinati ambiti della nostra vita quotidiana, tra cui lo sport.

CORONAVIRUS FASE 2

Saranno possibili gli spostamenti fuori dal Comune ma non fuori dalla Regione. Queste sono indicazioni arrivate al governo dagli esperti, ma non è detto che però questo valga in tutta Italia, viste le differenze più o meno gravi che ci sono state tra nord e sud. Per spostarsi dalla regione invece bisognerà avere un motivo ben prescisso: lavoro o prima necessità.

Per quanto riguarda invece le scuole quasi sicuramente resteranno chiuse, mentre per il lavoro, dove possibile è preferito lo smart working. Infine i Bar e i ristoranti dovranno aspettare: possibile apertura dall’11 o dal 18 maggio.

FASE 2 SPORT

Dopo le numerose restrizioni alle quali sono stati costretti i cittadini italiani per arginare l’emergenza Coronavirus ed impedire la diffusione del contagio, grazie all’annuncio dell’ufficialità circa l’inizio imminente della Fase 2 che potrà far sperare in una ripartenza, numerose sono le domande che si pongono tutti. Una, tra queste: sarà possibile fare sport? Sì, la fase 2 prevede la possibilità di praticare sport, anche lontano dalle proprie abitazioni: corsa, bici, boxe al sacco, l’attività fisica sarà consentita; Ad una condizione, però: che si stia da soli. Gli allenamenti individuali infatti sono consentiti sia all’aperto che nei centri sportivi.

