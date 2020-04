De Luca: “Invece di dire idiozie al Nord imparino dal Sud! Più di mille casi a Milano, impensabile aprire i confini”

Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, ha parlato, durante la consueta diretta settimanale, facendo il punto della situazione sui contagi, sulla Fase 2 e sulle importanti iniziative che la regione sta mettendo in campo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Sul dibattito Nord-Sud

“Si è aperto un dibattito burocratico sulla base di qualche mia esternazione sul chiudere la Campania se qualcuno avesse dato il rompete le righe. È stato trasformato in un dibattito Nord-Sud. Ma è un dato di fatto, a Milano ci sono stati nella giornata di ieri 1.073 nuovi contagi. Chi dice che bisogna convivere con il virus ha ragione, ma se hai ridotto il virus ad una situazione controllabile. Se apri quando hai così tanti contagi, non ne usciremo mai. Tra Nord e Sud stiamo ancora discutendo su come contenere il contagio”.

Bisogna imparare dal Sud

“C’è gente che quando parla del sud lo fa solo per dare lezioni, dovrebbero capire che si può anche imparare dal Sud. Non dovrebbero saperlo dai giornali degli USA. Si deve parlare dei vari ospedali della Campania che sono eccellenze mondiali. All’ospedale del Mare ci saranno 120 nuovi posti in terapia intensiva. Dobbiamo essere orgogliosi come Campania, per la nostra efficenza. Nel fondo sanitario, la nostra. Regione è quella che riceve meno soldi, per questo dobbiamo esserne orgogliosi”.

La data delle elezioni

“Bisogna fissare la data per le elezioni, che è stata posticipata. La finestra era da luglio fino a ottobre, novembre. Se si va a votare a fine luglio, probabilmente non avremo grossi problemi. A settembre è impossibile, si finirebbe per arrivare ad ottobre, quando ci sono i primi casi di influenza stagionale”.

Una linea di credito con l’Europa

“C’è chi ritiene che si possa trattare una linea di credito importante con l’Europa e chi ritiene che l’Italia debba avere qualcosa in regalo. L’unica cosa che possiamo strappare è una linea di credito con l’Europa, magari a tasso zero”.

Fase 2 per la sanità

“Gli ospedali più sicuri sono in Campania! Oggi ne abbiamo la certezza. Gli obiettivi per la fase due sono: riaprire tutti gli ospedali a pieno regime ma dopo aver diviso per bene i reparti normali, da quelli per COVID-19. L’altro obiettivo è sviluppare una campagna di tamponi per affrontare tutti i focolai che ancora rimangono. Vogliamo tenere sotto controllo le case di riposo per anziani, è un delitto aver lasciato morire tutti quei poveri anziani. Faremo accertamenti a tappeto per i familiari di quei positivi che non avevano sintomi gravi o che si sono curati in casa. Puntiamo a fare questo già da lunedì 27″.

Sulla validità dei tamponi

“Entro il 29 di questo mese, l’Istituto Superiore di Sanità farà la validazione dei test sierologici. C’è stata una discussione sui vari test. Noi come regione ci siamo mossi solo con i test validati dall’Istituto. Grazie a questi studi, eviteremo decine di migliaia di tamponi che risulterebbero inutili”.

Sulle mascherine

“Abbiamo acquistato 6 milioni di mascherine, facendo una gara alla quale hanno partecipato sedici aziende. Abbiamo deciso di distribuire gratuitamente un kit di due mascherine per ogni membro di un nucleo familiare. Queste mascherine saranno lavabili e riutilizzabili. Voglio ringraziare le Poste Italiane e i loro dipendenti per la distribuzione delle mascherine nei comuni con più di 10mila abitanti. Verranno consegnate le mascherine anche alle isole. Dopo questa distribuzione l’uso delle mascherine sarà obbligatorio”.

Per chi lotta in corsia

“Ho dato disposizione per quanto riguarda il supplemento per i medici e gli infermieri che sono stati impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus. Se non basteranno i soldi inviatici dallo Stato, ci impegneremo come regione per mantenere la promessa”.

Sui focolai

“Ci sono stati degli importanti focolai nell’area nord di Napoli, nella provincia e nel salernitano. Stiamo cercando di arginare questi problemi. Grazie al controllo, anche nelle zone rosse, siamo riusciti a risolverli”.

Fase 2 per l’economia

“Prima di decidere, stiamo cercando di capire se stiamo contenendo il contagio o meno. A seguito delle valutazioni di medici ed epidemiologi, il quadro è rassicurante con la situazione in stabilizzazione. Credo che possiamo consentirci di prendere decisioni di maggiore flessibilità. Per il rilancio delle attività economica si può cominciare. Da lunedì riaprono le librerie, le pasticcerie, i bar, al mattino. Dal pomeriggio, pizzerie e rosticcerie ecc. per la sola consegna a domicilio. Nella mattinata di domani faremo cambiamenti per gli orari di consegna. Possono riprendere le attività di manutenzione negli alberghi e negli stabilimenti balneari. Ci sarà il contributo di 2mila euro per le imprese e mille euro per i liberi professionisti. Abbiamo lottato per averlo e lo erogheremo”.

Fase 2 per il sociale

“Dal 1 maggio sarà obbligatorio utilizzare le mascherine. Non si ritornerà subito come tre mesi fa. C’è chi vuole ricominciare la movida.. non hanno capito niente. No alla movida incontrollata, i controlli saranno presenti! Ci vuole però un senso di responsabilità. Manca una settimana ai primi di maggio, poi attenderemo disposizioni dal Governo. Ci vuole responsabilità perché l’Italia non potrebbe sopportare altri 2 mesi di quarantena, se ci dovessero essere altri focolai. Per la Campania, la Fase 2 significa anche aiuti a livello economico per chi ha bisogno di vari contributi. Con l’INPS, stiamo portando le pensioni, per chi le ha al minimo, a mille euro. Per la cassa integrazione, abbiamo trasmesso all’INPS l’elenco degli aventi diritto. Mancano 80 milioni da parte del governo per coprire le richieste”.

L’appello ai cittadini

“Continuiamo così! Anche quando cominceremo a scongelare bisognerà avere prudenza. Dobbiamo convivere con il virus in maniera responsabile per un po’, in attesa del vaccino che dovrebbe arrivare per la prossima primavera. Se sarà così ce la faremo. Io credo che l’Italia supererà questo momento difficile, sono fiducioso. La Campania viene indicata, a livello europeo, come un’efficenza italiana. Prendiamoci anche queste soddisfazioni, vivendoli con orgoglio, che spesso arrivano dai paesi esteri e non dai nostri connazionali. Vi ringrazio ancora, continuiamo cosi”.