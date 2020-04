DE LAURENTIIS COTUGNO – Era stato annunciato, ora è realtà: anche Aurelio De Laurentiis si mette in prima linea per combattere il Coronavirus. Canali indiretti avevano informato su un’intenzione di donare e una manifestazione telefonica di vicinanza al Cotugno. Ora, Aurelio de Laurentiis si muove e a svelarlo sono le parole di Carlo Alvino.

DE LAURENTIIS COTUGNO E PASCALE, LA DONAZIONE

Il noto giornalista di Tv Luna e Radio Kiss Kiss, su Twitter, ha annunciato: “Otto ventilatori polmonari, quattro al Cotugno e quattro al Pascale. A donarli questa mattina è stato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis“. Cotugno e Pascale, insomma, i due centri principali in cui si combatte il Coronavirus in questi giorni.

Arriva anche la risposta del Pascale sui social:

Ai nostri microfoni, Paolo Ascierto, Direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Pascale, aveva dichiarato: “De Laurentiis mi ha chiamato per esprimermi la sua vicinanza e so che si è attivato anche concretamente per fronteggiare l’emergenza Covid”.

SSC NAPOLI CORONAVIRUS

Non solo: il Napoli nelle scorse settimane aveva lanciato una campagna di solidarietà verso le famiglie napoletane più bisognose: la SSC Napoli Charity Food: “Complessivamente sono state raccolte oltre 32 tonnellate di generi alimentari. In considerazione dell’elevata quantità di cibo donato, il club ha organizzato un centro di raccolta logistica, preparazione e distribuzione di pacchi, assemblati con prodotti alimentari a lunga scadenza e non deperibili.

La SSCN ha individuato con metodo un totale di 22 soggetti, operanti nel sostegno alle famiglie. Nel dettaglio si tratta di 12 associazioni locali di volontariato e 9 tra Decanati e Parrocchie della Diocesi di Napoli, che collaborano all’iniziativa, e che si occupano di destinare gli alimenti alle famiglie più disagiate del territorio. Sono state destinate uova e colombe pasquali anche al carcere minorile di Nisida”

La società aveva inoltre regalato uova di Pasqua di dimensione maxi, originariamente destinate ai calciatori, al personale sanitario in Campania. Tra i calciatori, la mossa più importante è arrivata da Lorenzo Insigne, che ha donato 100 mila euro alla Regione Campania per l’ospedale Cotugno.