ULTIMISSIME NAPOLI CALCIO – Nonostante il calcio sia fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, tanti club continuano ad essere attenti alle dinamiche di mercato.

Anche il Napoli è a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso. Nelle ultime settimane si è fatto anche il nome di Jan Vertonghen per la difesa.

Ultimissime Napoli calcio, Vertonghen chiarisce il suo futuro

Il centrale belga, intervenuto ai microfoni di Play Sports Kot, ha dato un minimo chiarimento su quelle che saranno le sue scelte per il futuro: “Voglio firmare con il club che sarà giusto per me. Potrebbe essere il Tottenham o un altro. Ma deve essere una squadra ambiziosa. Voglio giocare in Europa poiché la Nazionale è importante per me“.