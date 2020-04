Vertonghen Napoli – C’è un difensore che fa gola a tanti per il prossimo mercato. Infatti, Jan Vertonghen, giocatore del Tottenham, in scadenza di contratto, potrebbe essere il prossimo colpo di qualche squadra italiana.

Sul calciatore c’è l’Inter, ma Napoli e Roma non mollano e potrebbero inserirsi.

Vertonghen-Napoli, l’Inter sembra in vantaggio

L’inter è in vantaggio sull’atleta. La dirigenza nerazzurra è da mesi sulle tracce del giocatore e anche in passato le parti sono state molto vicino. Il problema però, è che il belga non vuole prendere nessuna decisione a breve, ma aspettare un altro po’.

La scelta di lasciare gli Spurs è sicura, ma data la tanta concorrenza, il classe 1987 vuole decidere con calma.

Vertonghen intervistato

Vertonghen-Napoli, età e stipendio del calciatore

Vertonghen è un classe ’87 e tra qualche giorno, con precisione il 24 aprile, compirà 33 anni. L’età non gioca dalla sua parte, almeno per le strategie del Napoli, molto restia quando deve acquistare qualche giocatore dall’età avanzata.

Invece, per quanto riguarda lo stipendio, il calciatore guadagna intorno ai 4 milioni di euro e non vorrebbe scegliere un club che potrebbe offrire di meno. Una cifra un po’ troppo alta per un’atleta di 33 anni.

Vertonghen-Napoli, la Roma nella trattativa

Come dicevamo, anche il club capitolino è sulle tracce del giocatore. Con i probabili addii di Fazio e Juan Jesus, la squadra di Fonseca ha bisogno di un rinforzo difensivo e l’esperienza del giocatore belga potrebbe fare proprio a caso dei giallorossi.

