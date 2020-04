RIPRESA SERIE A – Il via libera dal ministro dello Sport Spadafora agli allenamenti collettivi per il 4 maggio, nell’incontro di ieri in videoconferenza con i vertici del mondo del calcio, non è arrivato. La decisione sulla data di ripresa della preparazione verrà comunicata nei prossimi giorni: lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino.

RIPRESA SERIE A, SLITTA TUTTO

“Gli allenamenti dovrebbero slittare di una o due settimane. Così le squadre ripartirebbero con le preparazioni l’11 maggio oppure il 18”. Questo è quanto scrive Il Mattino nell’edizione odierna. Il quotidiano aggiunge che, di conseguenza, il campionato dovrebbe ripartire nei primi dieci giorni di giugno e spiega: “Nella prima fase si giocherebbe in tre fasce orarie a partire dalle 16, nella seconda con le temperature più alte soltanto alle 19 e alle 21. Per concludersi il 2 agosto con l’ inserimento di 3 o 4 turni infrasettimanali scendendo in campo quindi ogni 72 ore“.

E’ arrivato un invito alla massima cautela, continua il giornale, dall’OMS. Gli eventi sportivi rappresentano per natura un assembramento: “Anche a noi manca molto lo sport, ma vogliamo che sia sicuro“.