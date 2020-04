L’Equipe smentisce: niente ranking per capire chi va in Champions, se il campionato non finisce si congelerà la classifica

Una delle domande più ricorrenti dell’ultimo periodo. Chi va in Champions League se i campionati non dovessero riprendere? Un quesito che ha avuto varie ipotesi come risposta.

Una particolarmente intrigante è quella che riguarda l’utilizzo del Ranking UEFA per scegliere i club da iscrivere alla prossima edizione della massima competizione europea. L’ipotesi, però, è stata seccamente smentita da l’Equipe. In anticipo rispetto alle idee della Uefa, il noto giornale francese fa sapere che qualora i campionati non potessero riprendere a causa del Coronavirus, ogni rispettiva stagione non verrà annullata ma per il calendario delle coppe europee dell’anno prossimo si terrà conto dei piazzamenti attuali.

In questo caso il Napoli, attualmente sesto in Serie A, non avrebbe possibilità di partecipare alla Champions ma solo all’Europa League. In Champions sarebbero così qualificate Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. La speranza della Uefa, ovviamente, resta quella che tutti i campionati nazionali possano riprendere entro luglio per poi partire con le coppe ad agosto.