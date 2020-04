Napoli Champions League – È ancora tutto incerto per quanto riguarda la ripresa del calcio. Sembrava ormai tutto pronto per iniziare dopo il 4 maggio con gli allenamenti e la ripresa del campionato, ma nelle ultime ore sembra che non sia più così.

Il ministro Spadafora ha ribadito la volontà di essere sicuri di ripartire in sicurezza e che l’attività agonistica potrebbe avere un ulteriore slittamento.

Ma se la Serie A non dovesse finire? Cosa succederebbe?

Napoli Champions League, l’ipotesi

Se la Serie A non dovesse finire, la Lega potrebbe cristallizzare l’attuale classifica, ma con tante polemiche e rischi di cause. Se invece, la stagione fosse cancellata, secondo La Repubblica, l’Uefa potrebbe ricorrere al ranking.

In quest’ultimo caso, il Napoli sorriderebbe. Motivo? Gli azzurri, al numero 16 della classifica, accederebbero in Champions League insieme a Juventus (5), Roma (15) e Lazio (36).

Il presidente dell’Uefa Ceferin

La decisione

La decisione potrebbe arrivare se tutti i campionati europei, o almeno i maggiori, non riprendessero. A quel punto, il presidente dell’organo europeo, Aleksander Ceferin, opterebbe per questa soluzione.

