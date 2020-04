KKN – Ripresa degli allenamenti il 18 maggio, trapela da 4 club di Serie A. Napoli già pronto!

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha riferito alcune importanti notizie riguardanti la ripresa della Serie A e gli allenamenti dei club di calcio. Ecco quanto evidenziato:

“Da 4 società di Serie A trapela che gli allenamenti dovrebbero riprendere il 18 maggio. Il Napoli è all’avanguardia ed è già pronto a far ripartire gli allenamenti, applicando il protocollo imposto per le società.

Il protocollo prevede isolare il gruppo, calciatori, staff, medici, dirigenti, per renderlo un gruppo puro, ovvero che non abbia alcun contatto con l’esterno. Il Napoli ha già comprato i tamponi, ha già sottoscritto un protocollo d’intesa con la clinica Pineta Grande per i test sierologici, ha sanificato gli spogliatoi, stanze di hotel di Castel Volturno e non solo, sta per acquistare dei purificatori d’aria per rendere il gruppo puro”.