RINNOVO MILIK – Il Corriere dello Sport, all'interno dell'edizione in edicola quest'oggi, ha riportato un lungo approfondimento sulla questione legata al rinnovo di Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 ed è corteggiato da molti club.

“Il Napoli ha offerto ad Arek Milik un rinnovo di contratto basato su delle cifre decisamente rispettabili: l’offerta degli azzurri si attesta sui 4 milioni di euro netti all’anno. Il discorso è stato a lungo aperto tra le due parti, società e calciatore, fino a quando Milik ha deciso di prendersi del tempo per riflettere. L’attaccante ex Ajax ha molto mercato, è infatti seguito da vari club in giro per l’Europa: in Premier League, in Liga ed in Bundesliga, oltre ovviamente all’interessamento di alcuni club di Serie A. Milik si trova nella posizione di chi potenzialmente potrebbe decidere di provare una nuova esperienza”.

“La sensazione è che la decisione di Milik sul prolungamento del proprio contratto con il Napoli non arriverà a breve. L’attaccante polacco vuole osservare l’evoluzione di alcune situazioni. Una delle situazioni che sicuramente Arek Milik ha sotto osservazione è quella legata al possibile rinnovo di contratto di Dries Mertens con il Napoli. La sensazione è che nel caso in cui l’attaccante belga dovesse decidere di non rinnovare con gli azzurri, per accasarsi in un altro club, per Milik si potrebbe aprire uno scenario molto interessante”.