Il primo ministro olandese, Mark Rutte, in conferenza stampa ha annunciato lo stop al calcio fino al prossimo settembre. Non riprenderà dunque il campionato olandese: niente Eredivisie per via dell’emergenza Coronavirus.

CAMPIONATO OLANDESE, RUTTE VIETA LA RIPRESA

Non riprenderà lo sport in Olanda: è questo quanto annunciato dal primo ministro Mark Rutte in conferenza stampa. Non si conosce il destino dell’Eredivisie 2019/2020 che non riprenderà dopo esser stata sospesa per l’emergenza Coronavirus. Prima dello stop del torneo, l’Ajax si trovava a +8 sull’AZ.

Al momento l’Olanda sembrerebbe l’unico paese a non riprendere gli eventi calcistici e sportivi: non c’è ancora l’ufficialità ma i grandi campionati dovrebbero continuare a porte chiuse nei prossimi mesi.