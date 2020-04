Fumata bianca dall’Assemblea di Lega Serie A di oggi: c’è il comunicato sulla ripresa del campionato

Le venti società di Serie A sono d’accordo e remano in una sola direzione: la ripresa. Le società vogliono al più presto riprendere a giocare per concludere la stagione ancora in corso.

La fumata bianca arriva direttamente dalla riunione odierna, avvenuta come sempre in conference call, in allegato con il comunicato, mentre si attendono nuove direttive dal Governo.

Il comunicato

“L’Assemblea della Lega Serie A si è riunita questa mattina e ha confermato, con voto unanime di tutte le venti Società collegate in video conferenza, l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza.

La ripresa dell’attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come sempre evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonchè in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori”.