RAKITIC NAPOLI – Diego De Luca durante la diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Napoli ha svelato un’importante notizia di calciomercato, in particolare parlando di Ivan Rakitic. Di seguito quanto evidenziato:

POSSIBILE ARRIVO DI RAKITIC AL NAPOLI

“Ci sono contatti tra gli intermediari di Rakitic ed il Napoli. Anche la Lazio punta sul giocatore. Servirà un importante sforzo economico per riuscire a superare la concorrenza. Al momento il club partenopeo non ha mostrato un particolare interesse per il centrocampista del Barcellona, c’è però da registrare questo primo contatto”.

IVAN RAKITIC CARATTERISTICHE

Ivan Rakitić, nato il 10 marzo 1988, è un calciatore croato con cittadinanza svizzera, centrocampista del FC Barcelona e della nazionale croata, con cui ha ottenuto il titolo di vice campione del mondo nel 2018.

Soprannominato Raketa (in italiano Razzo) nel 2007 risultava l’unico croato inserito nella lista dei 50 migliori giovani stilata dal mensile inglese World Soccer.

Talentuoso centrocampista, considerato tra i migliori della sua generazione, secondo il britannico The Independent è uno dei “più sottovalutati al mondo“, mentre per gli spagnoli di Marca è un “todocampista“, bravo a impostare il gioco grazie alla sua notevole tecnica di base per poi inserirsi in area.

Ivan Rakitic

Centrocampista completo, può ricoprire tutti i ruoli della mediana. Di piede destro, sa destreggiarsi anche con il mancino, oltre a saper intercettare palloni e muoversi senza palla. Si distingue anche per la professionalità con cui si approccia al suo lavoro.

LA CARRIERA DI RAKITIC

Esordisce nella prima squadra del Basilea il 29 settembre 2005. Il 22 giugno 2007 lo Schalke 04 rileva il suo cartellino dal Basilea; il costo dell’operazione è di circa 5 milioni di euro. Il 27 gennaio 2011 il Siviglia FC annuncia ufficialmente il suo acquisto dal club tedesco, firmando un contratto triennale fino al 2014 per una cifra di 1,5 milioni di euro.

RAKITIC DAL BARCELLONA AL NAPOLI

Il 16 giugno 2014 il Barcellona annuncia di aver concluso un accordo con il centrocampista croato per 20 milioni di euro, che ha firmato un contratto quinquennale. Durante la stagione 2019/2020, Rakitic ha collezionato nel campionato spagnolo 21 presenze e 3 assist, in Champions League 6 presenze, in Coppa del Re 3 presenze e 1 in Supercoppa.

Il suo contratto con il Barcellona è in scadenza il 30.06.2021. Il croato, dopo aver alloggiato al NH Hotel di Via Medina, ha apprezzato la città di Napoli.