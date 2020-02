Il retroscena di Repubblica, Rakitic incantato dalla città di Napoli. Il croato esclama: “Molto bella!”

Un tifoso catalano rivela quanto detto dai calciatori blaugrana sulla città di Napoli

Il fascino, la bellezza della città di Napoli, ha colpito anche i giocatori del Barcellona. Dopo essere atterrati in aeroporto e arrivati in albergo, al NH Hotel di Via Medina, i blaugrana hanno apprezzato la città partenopea.



Infatti, La Repubblica rivela un retroscena: alcuni tifosi catalani all’esterno dell’albergo hanno confermato che i calciatori della società spagnola sono rimasti incantati anche dal panorama che si osserva dai piani alti dell’hotel.



Secondo Javier Portos, uno dei supporter spagnoli, ha svelato: “Ho parlato con Rakitic e mi ha detto che trova Napoli molto bella“. Il croato avrebbe espresso: “Muy bonito”.



Inoltre, dopo essere uscito con la compagna per fare un giro in città, Javier chiede: “Ma il coronavirus si è diffuso solo al Nord? Qui a Napoli non è arrivato ancora?.” La paura è tanta.



