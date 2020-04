MERET RINNOVO – Alex Meret ha praticamente perso il posto da titolare da quando Gattuso è diventato il timoniere del Napoli. L’ex tecnico del Milan gli ha preferito Ospina con costanza, provocando la malinconia del giovane portiere italiano.

L’ex Udinese e Spal avrebbe addirittura paventato una cessione, con i rumours che nelle ultime ore sono diventati sempre più insistenti. Il Milan, infatti, l’avrebbe puntato per il dopo-Donnarumma, con quest’ultimo che sembra in uscita. Da Repubblica, però, arriva una notizia in controtendenza con le ultime news.

MERET RINNOVO, IL NAPOLI VUOLE BLINDARLO FINO AL 2024

Secondo quanto scrive il quotidiano nella sua edizione odierna, infatti, l’intenzione del Napoli sarebbe non solo quella di trattenere Meret, ma anche di rinnovare il contratto. De Laurentiis infatti avrebbe in mente un contratto fino al 2024 per quello che rappresenta il presente ma anche il futuro del Napoli. L’intenzione è quella di proseguire insieme.

Chiaro che al calciatore dovranno essere date delle garanzie di un posto da titolare, che per ora Gattuso non gli ha concesso. L’allenatore stesso, però, aveva ammesso che reputava Meret una grande risorsa per il futuro della società.

La Gazzetta dello Sport aveva già parlato dell’intenzione di un rinnovo da parte del Napoli, con il calciatore e l’agente che però avrebbero preso tempo. Meret è assistito da Pastorello, vociferato come possibile nuovo agente di Insigne.

Per quanto riguarda il Milan tutto dipenderà dal futuro di Donnarumma. Il portiere rossonero sembra in uscita, più per una questione di ambizioni personali che di contratto, e può finire al PSG o al Real. Lo seguono anche il Chelsea e la Juventus. In tal caso, i nomi per i rossoneri sarebbero quelli di Meret, Musso e Kepa.

MERET QUANTO COSTA

Ma quanto costa Alex Meret? Difficile che il Napoli lo lasci partire per una cifra non altissima. Il sito specializzato Transfermarkt, forse anche complice l’emergenza Coronavirus che mitigherà i prezzi sul mercato, ne stima il valore a 28 milioni. Appena 5 mesi fa, il suo valore – sempre per il portale – ammontava a 40 milioni. Se il Napoli dovesse decidere di privarsi di Meret – cosa che non intende fare – probabilmente chiederebbe una cifra di gran lunga superiore.