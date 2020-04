MERET NAPOLI – Restare a Napoli oppure optare per un’esperienza altrove da titolare? Questo è il dilemma di Alex Meret, scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Tra un allenamento in casa ed un altro, il 23enne pensa al suo futuro. La rosea lancia un’indiscrezione di mercato: sul portiere azzurro non c’è solo il Milan.

Il Milan punta Meret in caso di cessione di Donnarumma

MERET NAPOLI, DUE SQUADRE SU LUI E LA VOLONTÀ DI ADL

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di Alex Meret, il cui futuro azzurro è in bilico. La rosea scrive che il giovane portiere non piace solo al Milan: su lui c’è anche l’Inter che lo considera un buon sostituto ad Handanovic.

“Il d.s. Giuntoli aveva proposto un allungamento di contratto sebbene fosse scivolato in panchina, prorogando fino al 2023. Lui e il manager hanno preso tempo” sono le parole del quotidiano. Chi è vicino ad ADL sussurra che il presidente non lo venderà mai sapendo di avere in rosa uno dei migliori portieri italiani, conclude.