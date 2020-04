FABREGAS MESSI – Il futuro di Lionel Messi è uno degli argomenti che nel recente passato hanno attirato l’attenzione degli appassionati di calcio. Le recenti frizioni in casa Barcellona avevano infatti messo in dubbio la permanenza dell’argentino in blaugrana.

Fabregas Messi, dove vuole chiudere la carriera il fenomeno argentino?

A chiarire quali sono le intenzioni della “Pulce” è però stato Cesc Fabregas. Il centrocampista, oggi al Monaco ed ex Barcellona, ha rilasciato un’intervista a Cadena COPE. Nell’intervista Fabregas ha svelato parte del contenuto di una conversazione avuta di recente con Leo Messi. Ecco quanto evidenziato:

“Ho parlato con Messi e la sua idea è sempre stata di chiudere la carriera al Barcellona. So che al club sono successe molte cose ma sono pienamente convinto che la sua carriera terminerà al Barça”.

