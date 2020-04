DJOKOVIC CORONAVIRUS – Il tennista numero uno al mondo, Novak Djokovic, potrebbe non tornare in campo a causa del Covid-19. No, tranquilli, non si è ammalato, semplicemente non avrebbe intenzione di sottoporsi al vaccino per combattere il Coronavirus.

Djokovic Coronavirus, il tennista contrario al vaccino

A riferirlo è lo stesso Djokovic tramite Facebook: “Personalmente sono contrario alla vaccinazione, e non vorrei essere obbligato da qualcuno a farlo per essere in grado di viaggiare.

Se sarà obbligatorio cosa succederà? Dovrò prendere una decisione, potrei non tornare in campo. Ho le miei opinioni al riguardo e se queste opinioni a un certo punto cambieranno ancora non lo so. Ipoteticamente, se la stagione riprenderà a luglio, agosto o settembre, anche se è improbabile, il vaccino sarebbe necessario subito all’uscita dalla quarantena: ma il vaccino ancora non c’è…”.

