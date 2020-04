CANNAVARO NAPOLI – L’ex difensore e capitano dell’Italia vincitrice del mondiale nel 2006, Fabio Cannavaro, è stato il protagonista dell’intervista a “Casa Sky Sport“. Tanti gli aneddoti dell’attuale allenatore del Guangzhou Evergrande, in particolare uno riguardante il Napoli. Ecco quanto evidenziato da SpazioNapoli:

Fabio Cannavaro Napoli, la speranza di allenare un giorno gli azzurri

“Quale squadra mi piacerebbe allenare in Serie A? La risposta per me è semplice: il Napoli. È la squadra della mia città e per cui tifo. Inoltre il club è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni e allenarlo sarebbe un privilegio, oltre che un grande orgoglio.

Studio all’estero per poter arrivare un giorno preparato e allenare in Italia. Però è chiaro, mi ritengo un professionista e, facendo questo mestiere, ovviamente accetterei le proposte anche di altre società che mi presenterebbero un progetto stimolante. Ma il Napoli sarebbe la squadra che vorrei allenare”.

LEGGI ANCHE: Lo studio: “In Campania previsti zero contagi da Coronavirus il 9 maggio”. Intanto nessun nuovo infetto a Napoli!