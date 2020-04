Lo studio: “In Campania previsti zero contagi il 9 maggio”

Coronavirus Campania, la situazione va migliorando. Nelle ultime 24 ore Napoli resta a ferma a 833 casi come città, registrando zero nuovi contagi. In Campania si registrano anche casi negativi, come la situazione legata alla città di Saviano. Eppure, la regione sarà una delle prime ad uscire dall’emergenza Coronavirus. A riferirlo è uno studio dell’Osservatorio nazionale sulla salute, che con una tabella svela le date in cui in ogni regione si dovrebbero registrare zero contagi:

Viene registrata “la data minima di assenza di nuovi casi di contagio “Piemonte 21 maggio, Valle d’Aosta 13 maggio, Lombardia 28 giugno, Bolzano 26 maggio, Trento 16 maggio, Veneto 21 maggio, Friuli Venezia Giulia 19 maggio, Liguria 14 maggio, Emilia Romagna 29 maggio, Toscana 30 maggio, Umbria 21 aprile, Marche 27 giugno, Lazio 12 maggio, Abruzzo 7 maggio, Molise 26 aprile, Campania 9 maggio, Puglia 7 maggio, Basilicata 21 aprile, Calabria 1 maggio, Sicilia 30 aprile, Sardegna 29 aprile.

Evidente come al Sud la situazione sia molto meglio avviata e come si possa pensare di riaprire prima delle regioni del Nord.