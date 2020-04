RIPRESA NAPOLI – Il Napoli vuole tornare ad allenarsi al Centro Sportivo di Castel Volturno. Il club si prepara alla ripresa cercando di adottare tutte le precauzioni possibili: il luogo per l’allenamento deve essere sanificato, comprese palestre, spogliatoi ed alberghi. Non tutti i centri sportivi dei club di Serie A hanno però un sede per il ritiro: il Napoli sì. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela alcuni retroscena riguardo la ripresa degli allenamenti in casa azzurra.

RIPRESA NAPOLI, STANZE D’ALBERGO PRIVATE A CASTEL VOLTURNO

Il Napoli è pronto a tornare a Castel Volturno. Il centro tecnico sorge all’interno del Goldel Tulip Hotel: i giocatori potranno accedere direttamente dai campi nelle loro stanze private.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive in merito: “Ai giocatori e a ognuno dello staff verrebbe riservata una stanza, da sfruttare ovviamente anche per la doccia dopo ogni allenamento”.