MILIK NAPOLI – La situazione rinnovo non si sblocca. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla di Arek Milik: il polacco è in scadenza nel 2021 ed il prolungamento sembra essersi arenato. Negli ultimi giorni, inoltre, è stato accostato a molte squadre europee: Atletico Madrid, Schalke 04, Milan. Stanco della concorrenza di Mertens? Milik vuole andare via? Ci sono vari aspetti che non convincono l’attaccante azzurro: lo rivela il CdS.

MILIK NAPOLI, ADDIO VICINO

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla di un addio vicino di Arek Milik. Il polacco non è convinto di un aspetto ed è venuto fuori, settimana dopo settimana, un orientamento prevalente: cambiare aria.

milik

“Molti aspetti, a cominciare dalla proposta di inserire una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, non convincono Milik e il suo manager David Pantak” scrive il quotidiano. Potrebbe andar via già in estate, conclude.