Matteo Pessina è uno dei calciatori più interessanti della stagione di Serie A in corso. Si sta destreggiando bene, infatti, nell’Hellas Verona, sorpresa del campionato, nella parte sinistra della classifica. Il suo cartellino appartiene però all’Atalanta, che può cedere alle lusinghe dei vari club interessati per cifre altissime.

MATTEO PESSINA NAPOLI

A meno che l’emergenza Coronavirus non mitighi i prezzi in ottica calciomercato. Su di lui c’è anche il Napoli: la notizia fu anticipata a febbraio, ben prima del lockdown, ma trova conferma oggi nelle parole del suo procuratore.

Giuseppe Riso, agente di Matteo Pessina ma anche di Andrea Petagna, ha dichiarato infatti ai microfoni di Radio Marte: “È un ragazzo che si è messo in mostra, Giuntoli lavora sempre, Cristiano è bravo a muoversi su profili di questo tipo. Ha gli occhi su Pessina, vediamo cosa succederà. Per ora è un calciatore dell’Atalanta”.

MATTEO PESSINA CHI È

Classe ’97, Pessina è cresciuto nelle giovanili del Monza e ha poi girato in prestito tra Serie C e B. Catania, Lecce, Como, Spezia: proprio in Liguria si è particolarmente distinto e si è conquistato le attenzioni dell’Atalanta. In bergamasco ha giocato una sola stagione, la scorsa, con 19 presenze tra campionato e coppa. Il prestito al Verona gli è servito per una maggiore maturazione: 6 giorni dopo, all’esordio in gialloblu, ha segnato il goal vittoria contro il Lecce.

Pessina ha giocato anche con tre selezioni della Nazionale. L’under 19 e l’under 20 da protagonista, mentre con l’under 21 ha giocato dal 2017 al 2019. Ancora nessuna chiamata da Mancini, ma è evidente che se dovesse confermarsi su questi livelli e magari migliorare ancora, potrebbe arrivare presto anche la convocazione tra i grandi.

PESSINA QUANTO COSTA?

Ad oggi la cifra per strappare Matteo Pessina al Verona è bassa: è compresa tra gli 8 e i 10 milioni. Secondo il sito specializzato Transfermarkt, il suo valore è sceso da poco a 6.5 milioni. Fino a marzo, infatti, ammontava a ben 8 milioni. Si tratta comunque di un’occasione di mercato per un ragazzo che a 22 anni ha ancora tanto da dimostrare.