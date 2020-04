MAGALHAES NAPOLI – Il Napoli sta già lavorando per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. De Laurentiis e Giuntoli vogliono consegnare nelle mani di Gattuso una squadra pronta a riscattarsi dalla brutta stagione giocata finora e subito decisa ad ambire a qualcosa di importante.

MAGALHAES NAPOLI

Come riportato da France Football, la squadra di mercato azzurra avrebbe messo gli occhi su Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano classe 1997 del Lille. Il giocatore è un gioiellino per i francese, che hanno ricevuto messaggi di interessamento dall’Everton dell’ex Napoli, Carlo Ancelotti, dall’Arsenal e dal Chelsea. Non una concorrenza semplice per il Napoli che però potrebbe contare sui buoni rapporti che ci sono con il Lille. Dal canto suo, il club francese non valuta poco il difensore brasiliano; la cifra richiesta dai francesi si aggira intorno ai 30 milioni, mentre l’offerta più importante, quella dei Toffees, è circa di 20 milioni. Nonostante l’offerta importante dell’Everton, alcuni tifosi del Chelsea sembrano dare già per fatto il passaggio di Magalhaes ai Blus. I sostenitori del club londinese hanno pubblicato addirittura un video di benvenuto per il difensore brasiliano.

Non è un segreto che il Napoli si stia muovendo sul mercato per puntellare la squadra per la prossima stagione, soprattutto nel reparto difensivo. Sembra ormai certo l’addio, nel prossimo mercato, di Kalidou Koulibaly. Il DS Cristiano Giuntoli sta sondando più di qualche trattativa per trovare un degno erede del gigante senegalese, conteso soprattutto tra PSG e Manchester United.

Chi è Gabriel Magalhaes

Gabriel dos Santos Magalhaes è un difensore centrale brasiliano, classe 1997, attualmente è in forza al Lille. Nato il 19 dicembre a San Paolo, Magalhaes ha giocato nelle giovanili dell’Avaí. In questo club ha anche mosso i primi passi tra i professionisti, collezionando, nella stagione 2016/17, ben 21 presenze e un gol. Subito le luci di un club europeo su di lui, con il Lille che lo rileva dal club brasiliano per 3 milioni di euro. Un paio di stagioni in prestito tra Troyes e Dinamo Zagabria per arrivare alle prime vere apparizioni in Ligue 1, la scorsa stagione. La consacrazione arriva in questa stagione 2019/20, nella quale Magalhaes colleziona 34 presenze tra Ligue 1, Champions League e le coppe nazionali francesi. Grazie alla sua altezza, 1,90 m, il brasiliano ha anche siglato un gol.

Potrebbe essere davvero lui il colpo giusto per il post Koulibaly?