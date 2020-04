MERCATO NAPOLI – Kalidou Koulibaly è conteso tra PSG e Manchester United: il attesa di sapere quale sarà il futuro del senegalese, il Napoli prepara l’ipotetico erede. Nella lista di Giuntoli ci sono vari nomi: l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla di ‘poker’ per il post Koulibaly. Ecco i nomi dei probabili sostituti di K2.

MERCATO NAPOLI, QUATTRO PROFILI PER IL POST KOULIBALY

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa sapere quattro profili che sta seguendo Cristiano Giuntoli: l’obiettivo è trovare il perfetto erede di Kalidou Koulibaly.

Malang Sarr, senegalese che gioca in Francia, è il primo nome che fa il quotidiano. Jan Vertonghen è l’anziano dell’elenco: è stato vicino al Napoli nello scorso gennaio ma la trattativa non è mai entrata nel vivo. Il centrale belga andrà in scadenza al termine della stagione ed il suo curriculum offre garanzie al Napoli. Terzo nome è Robin Koch che nel Friburgo quest’anno ne ha saltata solo una di gara. Giuntoli non ha mai cancellato Rick Karsdorp: è lui il quarto nome della lista.