GRAVINA FIGC – Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, spinge per trovare una soluzione al calcio italiano. L’obiettivo è quello di portare a termine il campionato regolare. L’ipotesi dei play off al momento è scartata. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Ribaltone dei calendari UEFA: finali di Champions ed Europa League 29 e 26 agosto

GRAVINA, NUMERO UNO DELLA FIGC, SPINGE PER RIPARTIRE

“Se non si riprende a giocare il calcio è finito“: sarebbero state queste le parole di Gabriele Gravina alla commissione medico scientifica federale. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport che aggiunge la volontà del numero uno della Figc. “Spinge per trovare una soluzione, partendo come ipotesi di finire anche a dicembre, ma con l’obiettivo di accorciare i tempi fino a quando sarà possibile“.

Il protocollo di sicurezza stilato dalla Commissione è pronto, in questi giorni Gravina lo consegnerà al ministro Spadafora. L’intento è quello di garantire la salute dei calciatori e di chi gli sta vicino. L’orientamento iniziale è quello di tenere blindate le squadre in ritiro, evitando i contatti con l’ esterno: la data della ripresa la stabilirà il Governo, dopo 4 maggio.