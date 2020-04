SOSPENSIONE CAMPIONATI MINORI – La FIGC ha comunicato la sospensione ufficiale di tutti i campionati giovanili, a differenza della Serie A che sembra ancora intenzionata a concludere la stagione in corso. È stato rilasciato il comunicato ufficiale che ha annunciato la notizia dunque della sospensione dei campionati minori. Dopo la notizia riguardante i pagamenti delle reti televisive più importanti, ne arriva un’altra in merito alla chiusura dei campionati minori.

Il Presidente Federale ha deliberato di sospendere definitivamente lo svolgimento del Campionato Nazionale Primavera organizzato

dalla Divisione Calcio Femminile e dei seguenti Campionati e Tornei giovanili organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, programmati per la stagione sportiva 2019/2020. Ecco l’elenco completo di tutti i campionati minori che verranno ufficialmente sospesi:

Gabriele Gravina

− Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under

17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under

15 Serie C;

− Tornei Giovanili a carattere nazionale, fasi interregionali e fasi finali Under 14 PRO e

Under 13 PRO;

− Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15

Dilettanti e Puro Settore;

− Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e

Under 15 Dilettanti e Puro Settore;

− Fasi interregionali e fasi finali dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under

17 e Under 15.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile

Per la Serie A sembrano esserci speranze di ripresa, questo discorso però non vale per tutti i campionati elencati. Ora si attende una data per tentare di riprendere il maggiore campionato italiano, così da tentare la conclusione della stagione in corso. Non sarà facile, ma l’intenzione è quella concluderlo appena sarà possibile.

