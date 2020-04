Sky, Dazn e Img chiedono il rinvio del pagamento dell’ultima tranche di diritti tv

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, le tre note emittenti tv Sky, Dazn e Img sarebbero pronte a chiedere il rinvio del pagamento dell’ultima tranche stagionale dei diritti televisivi.

Ad oggi risultano versate cinque delle sei rate previste per raggiungere quota 973 milioni di euro, ossia il tasso annuali per i diritti tv. La Lega prenderà in considerazione la richiesta in occasione del prossimo consiglio. Sarà pertanto la maggioranza a decidere se le tre emittenti dovranno versare i 162 milioni restanti