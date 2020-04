JORIT ASCIERTO – È stato battuto all’asta per ben 14 mila euro il ritratto del prof. Paolo Ascierto realizzato da Jorit. Il noto street-artist aveva voluto omaggiare il medico del Pascale e mettere all’asta l’opera. Il motivo? Ovviamente devolvere la cifra per l’emergenza Coronavirus. Il quadro è stato acquistato dall’ingegnere Mario Morra. Jorit gli ha dedicato un post sui social:

JORIT ASCIERTO, QUADRO VENDUTO PER 14 MILA EURO

Ho appena saputo che l’asta è chiusa: il dipinto è stato battuto a 14.400 euro.

Sono contento che ad aggiudicarsi l’opera, dando un contributo concreto alla lotta di medici, infermieri e personale sanitario contro il Covid19, sia un napoletano, Mario Morra, che si occupa di turismo, un settore come molti altri duramente colpito da questa emergenza sociale e economica oltre che sanitaria. Segno che nessuno si salva da solo: ne usciremo solo comportandoci tutti finalmente da “comunità”. Metà dell’importo è già stato versato al Pascale e la restante metà andrà alla Lombardia, la regione maggiormente colpita.

MARIO MORRA ASCIERTO

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Morra, ingegnere:

“Ho acquistato un’opera di Jorit, ad un’asta online, che ritrae il professore Paolo Ascierto per 14 mila euro. Non dispongo dell’opera in questo momento, per ovvie ragioni di sicurezza. Adesso stiamo ragionando di darla in esposizione temporanea al Pascale, dov’è andato il 50% del ricavato – e l’altra metà alla Regione Lombardia – e poi la metterò in salotto.

Sono il primo su Facebook a pubblicare trasmissioni assurde, come Agorà, che cerca gente per strada a Napoli. Cerchiamo di ritrovare unità nazionale e ripartiamo da questo, ricostruiamo l’Italia. Non ho conosciuto di persona Jorit e non so se sarà possibile, ma ieri mi ha dedicato un bellissimo post“.