ASCIERTO VACCINO CORONAVIRUS – Paolo Ascierto, Direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

Ottimismo? Ne abbiamo bisogno, è da tempo che siamo in questa condizione. Ma non bisogna mai allentare la presa, basta un poco per avere un nuovo incremento. Speriamo che questo trend si mantenga, sarei più ottimista dopo un trend in discesa per 5-7 giorni. Tocilizumab? La ricerca ha fatto qualcosa, il Tocilizumab per fine mese avremo i dati della specializzazione.

ASCIERTO VACCINO CORONAVIRUS

Il farmaco può aiutare nelle condizioni di un paziente in severa crisi respiratoria. Nel frattempo noi ci crediamo, per quanto riguarda i vaccini il discorso è complicato. Il vaccino non si può approntare da oggi e domani, iniziano ora le sperimentazioni sugli animali.

Alcune aziende partono già sull’uomo, hanno già un vantaggio. Il vaccino deve generare anticorpi protettivi, non dare effetti collaterali, ci vuole tempo. Ci vorrà un anno, volendo essere ottimisti per dicembre 2020-gennaio 2021 se ci sono aziende già un passo avanti.

ASCIERTO SERIE A

Campionato? Innanzitutto la nostra sicurezza ha la priorità, ritengo che per un anno possiamo anche fare a meno. Abbiamo bisogno di svago, ma non dimentichiamo che ci sono state situazioni che hanno inciso sulla valutazione.

Se troveremo effettivamente questo trend in discesa di cui parlavo, forse si potrebbe iniziare a pensare a una ripresa. A che condizioni? Quelle di sicurezza per i calciatori, tamponi e controlli, e stadi chiusi. Vedremo nei prossimi tempi, in questo momento non si può dire. Oggi si vede una flessione, ma va confermata. Fino a ieri i segnali erano più negativi che positivi.

CORONAVIRUS ITALIA

I numeri di oggi fanno notare un trend in discesa rispetto ai più preoccupanti dati degli scorsi giorni. Si registrano 675 casi attivi in più, a fronte però di una riduzione di tamponi effettuati. 602 i decessi e 1695 i guariti.