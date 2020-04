CORONAVIRUS MASCHERINE CAMPANIA – Inizia oggi la distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Campania alle varie farmacie. A breve, infatti, entrerà in vigore l’obbligo di indossare le mascherine nella regione stessa. È un comunicato stampa ad annunciarlo, in cui si legge:

“Comincia da oggi la distribuzione alle farmacie della regione delle prime 500.000 mascherine acquistate dalla Regione Campania. Questo primo blocco, come da protocollo con Federfarma e Assofarma, sarà distribuito prioritariamente alle fasce deboli partendo dall’esenzione ticket, alle persone anziane, e a quelle che hanno terminato la quarantena.

Dall’inizio della settimana prossima poi, le mascherine saranno distribuite a tutte le 1.800 farmacie della Campania e, progressivamente, ai medici di famiglia, e quindi alle famiglie campane prima di renderne obbligatorio l’uso per tutti, all’esterno delle abitazioni, in vista dell’imminente Fase 2. La Regione, che ne acquisterà tre milioni, ha già avuto la disponibilità da Poste Italiane alla consegna diretta delle mascherine nelle prossime settimane“.

PREZZO MASCHERINA CORONAVIRUS

Per quanto riguarda i prezzi, Vincenzo De Luca aveva già annunciato come venisse approvata una politica di contenimento. Prezzi calmierati e contenuti, con la Regione Campania che vigilerà sui casi e fenomeni di sciacallaggio. Per quanto riguarda i test sierologici, negli scorsi giorni l’Unità di Crisi della Regione Campania aveva annunciato che:

“È stato già richiesto dalla task force della Regione un parere ufficiale all’Istituto superiore di Sanità in relazione all’affidabilità dei test sierologici, di cui si continua a parlare da qualche giorno, ma su cui non vi è ancora alcun pronunciamento formale. È stato reso noto che il Ministero della Salute sta definendo un Piano nazionale di test sierologici da realizzare nelle strutture della sanità pubblica. Tale Piano dovrebbe partire, viene comunicato informalmente, entro metà settimana. È evidente che la Regione Campania si raccorderà a questo Piano quando decollerà”.