COME PULIRE MASCHERINA – Le mascherine sono diventate ormai parte del look di tutti i cittadini. Non appena inizierà la ‘Fase 2‘ si dovrà uscire necessariamente indossandone una, sempre. Comincia a diventare sempre più difficile trovarle in negozi, farmacie o edicole: è per questo motivo che conviene riutilizzarle. Ci sono tantissime tipologie di mascherine (come quella chirurgica oppure quella con o senza valvola) e sarebbero tutte monouso. Esiste un metodo però per poterle usare più volte: ecco come sanificare le vostre mascherine.

COME PULIRE LA MASCHERINA

Le mascherine chirurgiche andrebbero utilizzate solo una volta essendo monouso: se non ne avete a casa più di una, si può correre ai ripari. Per disinfettarla bisogna in ordine: lavarsi le mani, toglierla dal volto, lavarsi nuovamente le mani e posare la mascherina su una superficie sanificata. Basterà spruzzare alcool al 70% sulla superficie della mascherina, compresi gli elastici, senza bagnarla troppo. In seguito, bisogna lasciarla asciugare per 30 minuti o più.

Le mascherine con o senza valvola si possono invece riutilizzare esponendole ad un’alta temperatura, superiore ai 60 gradi (ad esempio con vapore del ferro da stiro) e trattandole con spray disinfettanti o con alcool al 70%.