Borrelli: “Oggi è stato registrato il numero più basso di terapie intensive dal 21 marzo”

La Protezione Civile ha rilasciato i dati sui contagi odierni in merito all’emergenza Coronavirus. Angelo Borrelli, capo della protezione di quest’ultima, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta che fanno ben sperare. Ecco le sue parole:

“Un numero così basso di ricoverati in Terapia Intensiva non c’era dal 21 marzo”. Attualmente infatti ci sono 2936 persone ricoverate, 143 in meno rispetto alla giornata di ieri. Una buona notizia per il futuro.