Coronavirus – I dati della Protezione Civile: aumentano i casi e i deceduti

La Protezione Civile ha rilasciato l’aggiornamento dei contagi di Coronavirus in Italia. Angelo Borrelli ha parlato in diretta rivelando il numero dei positivi e dei deceduti della giornata odierna.

Casi attuali: 106.607 (+1.189)

Deceduti: 22170 (+525)

Dimessi: 40.164 (+2.072)

Ricoverati in terapia intesiva: 2936 (-143)

Totale ricoveri: 168.941 (+3786)

Ecco tutti i dati aggiornati sull’emergenza Coronavirus. Numeri in rialzo per quanto riguarda le morti e i casi positivi. Nella giornata di oggi infatti ci sono stati 525 morti in più rispetto a ieri.