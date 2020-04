PROF GALLI ESTATE – Ormai è entrato nelle case degli italiani con le sue costanti apparizioni televisive. L’infettivologo Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano, è stato quest’oggi ospite di Barbara D’Urso per Pomeriggio 5. In onda su Canale 5, il prof. ha abbassato le aspettative degli italiani riguardo l’estate in spiaggia. Le sue parole: “Andremo al mare? Scordatevi che il virus sparisca nei prossimi due mesi”

PROF GALLI ESTATE, LA PREVISIONE

Barbara D’Urso ha chiesto all’esperto se in estate si potrà andare al mare, lui ha risposto così: “Se facciamo le cose fatte bene tra aprile e maggio, a maggio potremo riaprire a scaglioni attività fondamentali, produttive e sociali. Ma scordatevi che nei prossimi due mesi l’infezione sparisca“.

Niente spiaggia, insomma. Nelle scorse ore si era paventata l’idea di una barriera di plexiglas tra gli ombrelloni, ipotesi da scartare in quanto basterebbe distanziarli e il plexiglas aumenterebbe solo la temperatura. Un’estate strana, senza certezze, ci attende. Ieri, a Radio Marte, il prof. Ascierto aveva parlato di una tranquillità da riacquisire soltanto in luogo di un vaccino. La data stimata? Dicembre-gennaio. Proprio con Ascierto il prof. Galli aveva avuto un alterco in tv il mese scorso.

CORONAVIRUS ESTATE

L’allarme era arrivato anche da Mario Schiavina, già direttore dell’Unità operativa di Pneumologia e Terapia intensiva respiratoria dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. L’esperto virologo aveva dichiarato all’agenzia ANSA il 10 aprile: “Pensare che la gente possa già programmare le vacanze in Riviera in estate è una cosa da dimenticare. Siamo ancora in guerra, procediamo con cautela, non ci facciamo illusioni”.

