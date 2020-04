ULTIME NOTIZIE – Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, risponde alle decisioni prese de Vincenzo De Luca circa alcune misure da lui introdotte. Tra queste l’apertura dei negozi di abbigliamento per bambini solo due giorni della settimana e il divieto dei servizi di domicilio. Ecco alcune parole del primo cittadino di Napoli rilasciate a “Il Corriere del Mezzogiorno” ed evidenziate dalla nostra redazione:

DE MAGISTRIS DE LUCA



“Non hanno nulla a che vedere con la prevenzione della salute ma anzi, nel caso del cibo d’asporto e dell’abbigliamento, la indeboliscono. Qualcuno dovrebbe spiegarmi: perché c’è questo accanimento? Se vuoi far andare meno gente per strada, tra i tanti strumenti c’è il cibo d’asporto, lo porti alle persone che così non vanno in strada. È buon senso”.

“Se diciamo che bisogna evitare gli assembramenti non ci vuole un consulente dell’Istituto Superiore di Sanità per capire che, se apri i negozi due giorni a settimana e per giunta in orari determinati, è sbagliato anche dal punto di vista sanitario“.

“Davanti a questo misto di tragedia e commedia tra governo nazionale e governo regionale ci finiscono in mezzo il commerciante, il cittadino, il paziente, il lavoratore rimasto senza reddito. Questa architrave ordinamentale, istituzionale, giuridica e politica non regge. Si vede anche da queste piccole cose ed è un elemento che ci servirà per il dopo, sarà un tema che ci porteremo fino alla fine dell’emergenza“.

